【KTSF】

東灣奧克蘭市一架貨車週四在公路行駛時,因為貨車的閘門沒有鎖好,沿途掉下一包包的大麻植物,至少有一哩長,負責調查的加州公路巡警在Twitter發推文時,改寫了一首詩歌,調侃這名司機。

Rosas are red, violets are blue, your spilled weed is green & we have a citation just for you! #Oakland #CHP #SpilledLoad pic.twitter.com/0d5cLV4h6H — CHP Oakland (@CHPoakland) March 22, 2019

推文如此寫道:”玫瑰是紅色,紫羅蘭是藍色,你掉下的大麻是綠色,我們有告票等著你!”

公路巡警是在下午3時左右,於公路上發現一包包用黑膠袋盛載的大麻,公路巡警馬上調查這些大麻的源頭,結果在880公路北行線轉上580公路的交匯處,發現涉事貨車。

當局稱,這些大麻是由合法經營的商戶持有,但司機因為沒有持商業牌照駕駛貨車而被發告票,事件中沒有人受傷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。