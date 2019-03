【KTSF】

由特別檢察官穆勒領導的通俄案調查,經過接近兩年後,穆勒週五把機密的報告送交聯邦司法部長William Barr,Barr稍後將會決定是否把報告或部分內容公開。

穆勒上呈這份報告,代表通俄案調查正式結束,之後司法部長、國會,甚至聯邦法院將會決定下一步如何走。

司法部長表示,他打算根據穆勒的報告,再自行撰寫一份報告,最快本週末呈交國會審閱。

白宮發聲明表示,現階段尚未審閱穆勒報告的內容。

由於報告內容仍屬機密,暫時未知穆勒的報告,有否對特朗普競選團隊在2016年總統大選是否有串通俄羅斯作出結論,另外,特朗普辭退當時出任聯邦調查局局長的James Comey,有否妨礙司法公正。

