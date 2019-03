【KTSF 黃恩光報導】

金門橋管理局週五投票通過加價方案,5年之內逐年提高過橋費,今年7月1號起開始加價。

今年7月1號,用FasTrak過金門橋會加價35仙至7.35元,在網上付款的過橋費是8.2元,而過橋後收賬單付款的費用是8.35元,之後4年逐年再加價。

到了2023年,金門橋的過橋費會增加到8.75元至9.75元。

金門橋管理局預料加價可籌集7,500萬元,當局表示需要這筆錢用來維修大橋,以及擴展金門橋渡輪服務和巴士服務。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。