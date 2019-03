網上請願行動促保留原始人石頭屋景觀（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有人在網上發起簽名請願行動,希望保留方李邦琴的原始人石頭屋房屋目前的景觀。

支持者在change.org網站發起簽名請願行動,目標是收集至少5,000個簽名,希望得到州長紐森支持,保留這個房屋的景觀。

截至目前,簽名人數已達標,發起人再把目標調高到7,500人簽名。

支持者稱,原始人石頭屋是屬於屋主的,也是歷史的一部分,應該保留,而且屋主繳交地稅,他們有權裝飾自己的房屋,還有人說這個房屋已成為她和家人的一個景點25年。

消息指,方李邦琴已向Hillsborough市建築許可部門支付了200元罰金,並聘請了舊金山律師、前市議會主席Angela Alioto擔任她與Hillsborough市府民事訴訟的辯護律師,維護自己應有的權益。

簽名請願行動網址:https://www.change.org/p/gavin-newsom-flinstone-house-stays-leave-the-home-owners-alone-it-s-part-of-history

