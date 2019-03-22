數據顯示歐洲經濟表現差勁 拖累美股走跌

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示歐洲經濟差勁，令人再次擔憂，全球經濟可能進一步減慢，直接拖累華爾街股市週五走跌，其中Nasdaq急跌超過2.5%。

最新數據指出，歐元區最大經濟體德國，3月份製造業PMI指數大幅下跌到44.7，遠差過預期，也是連續三個月下跌，顯示德國的經濟出現收縮。

法國3月份的PMI指數跌低過50點，反映出經濟也出現收縮。

另外，由28個歐洲國家組成的歐元區PMI指數，同期間也跌到47.6，差過市場預期，這些數據反映了整體歐洲經濟差勁，直接拖累美股週五急劇走跌。

再加上美國債市的利率倒掛，即是短期債息高過長期債息，1年期債息與10年期債息在週五早上正式出現倒掛，是超過13年來首次出現。

有分析指出，如果這種情況的利率倒掛，顯示在6至24個月內，經濟可能出現衰退，現時3個月、1年期和10年期債息全部都是2.44%。

德國目前10年期債息已經出現負數，是3年來首次的現象。

對沖基金Crescat Capital的分析師Otavio Costa提醒說，利率倒掛，投資者必須要留意，他還預測，S&P 500的走勢有可能從高峰急跌最少40%，他又說，全球經濟黯淡，熊市已經近在眼前。

也有分析指出，聯儲局較早時暗示今年內將不會加息，同時也會在今年9月過後停止縮減資產負債表，反映出美國經濟不景氣，這些負面因素，都拖累美股週五走跌。

收市時，道瓊斯跌了460點，道指和S&P500跌幅都接近2%，Nasdaq就急跌2.5%，跌了近200點。

另外，財政部資料顯示，美國2月份的聯邦預算赤字飆升到2,340億元破紀錄水平，主要因為企業收益下跌20%，以及本財政年度政府開支上升。

本財政年度頭5個月的聯邦赤字已激增到5,442億元，比去年同期上漲近40%，在這5個月期間，企業和個人的稅收減少，但由於關稅實施，令到海關稅收增加近一倍。

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