數據顯示歐洲經濟表現差勁 拖累美股走跌

最新數據顯示歐洲經濟差勁,令人再次擔憂,全球經濟可能進一步減慢,直接拖累華爾街股市週五走跌,其中Nasdaq急跌超過2.5%。

最新數據指出,歐元區最大經濟體德國,3月份製造業PMI指數大幅下跌到44.7,遠差過預期,也是連續三個月下跌,顯示德國的經濟出現收縮。

法國3月份的PMI指數跌低過50點,反映出經濟也出現收縮。

另外,由28個歐洲國家組成的歐元區PMI指數,同期間也跌到47.6,差過市場預期,這些數據反映了整體歐洲經濟差勁,直接拖累美股週五急劇走跌。

再加上美國債市的利率倒掛,即是短期債息高過長期債息,1年期債息與10年期債息在週五早上正式出現倒掛,是超過13年來首次出現。

有分析指出,如果這種情況的利率倒掛,顯示在6至24個月內,經濟可能出現衰退,現時3個月、1年期和10年期債息全部都是2.44%。

德國目前10年期債息已經出現負數,是3年來首次的現象。

對沖基金Crescat Capital的分析師Otavio Costa提醒說,利率倒掛,投資者必須要留意,他還預測,S&P 500的走勢有可能從高峰急跌最少40%,他又說,全球經濟黯淡,熊市已經近在眼前。

也有分析指出,聯儲局較早時暗示今年內將不會加息,同時也會在今年9月過後停止縮減資產負債表,反映出美國經濟不景氣,這些負面因素,都拖累美股週五走跌。

收市時,道瓊斯跌了460點,道指和S&P500跌幅都接近2%,Nasdaq就急跌2.5%,跌了近200點。

另外,財政部資料顯示,美國2月份的聯邦預算赤字飆升到2,340億元破紀錄水平,主要因為企業收益下跌20%,以及本財政年度政府開支上升。

本財政年度頭5個月的聯邦赤字已激增到5,442億元,比去年同期上漲近40%,在這5個月期間,企業和個人的稅收減少,但由於關稅實施,令到海關稅收增加近一倍。

