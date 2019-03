家有唐氏綜合症女兒 父親發暖心推文逾9萬人讚好（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

週四是國際唐氏綜合症日,英國一個唐氏綜合症患者的父親,有感外界對唐氏綜合症有很多誤解和迷思,在2月時就在社交發推文,講述照顧唐氏綜合症日常事,和剖白自己的心情,推文隨即大受關注,至今有超過9萬人讚好,被轉發8,000多次。

這個英國父親Jason Kneen 2月時發推文說:”我的孩子是唐氏綜合症患者,我該預期些甚麼?”

Kneen同時附上他女兒Rosie身穿貓圖案上衣,咪著眼睛大笑的照片。

"My child has Down's Syndrome, what should I expect?" This. 100% this. pic.twitter.com/vo0Bu0Eoxp — Jason Kneen (@jasonkneen) February 21, 2019

Kneen表示,他的推文是要向外界展示,照顧有唐氏綜合症子女的真實一面,也和網友分享,照顧女兒Rosie多年來他的心情和感受的轉變,也回憶妻子和自己經歷的困難。

Kneen的推文隨即吸引到很多同樣有唐氏綜合症兒童的家庭讚好,和分享他們子女的照片外,替Rosie心愛的動畫主角配音的荷李活影星Dwayne Johnson也發推文回應,為Rosie打氣。

也有其他網友認為,Kneen的推文是在一些充斥著罪案和壞消息的新聞中,一股令人暖心的清泉。

Kneen對推文有這樣的反應感到意想不到,說希望讓其他剛知道子女是唐氏綜合症患者的父母知道,他們的子女和其他人一樣,有無限的可能性,每天都會為他們帶來驚喜。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。