家有唐氏綜合症女兒 父親發暖心推文逾9萬人讚好（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

週四是國際唐氏綜合症日，英國一個唐氏綜合症患者的父親，有感外界對唐氏綜合症有很多誤解和迷思，在2月時就在社交發推文，講述照顧唐氏綜合症日常事，和剖白自己的心情，推文隨即大受關注，至今有超過9萬人讚好，被轉發8,000多次。

這個英國父親Jason Kneen 2月時發推文說：”我的孩子是唐氏綜合症患者，我該預期些甚麼？”

Kneen同時附上他女兒Rosie身穿貓圖案上衣，咪著眼睛大笑的照片。

"My child has Down's Syndrome, what should I expect?" This. 100% this. pic.twitter.com/vo0Bu0Eoxp — Jason Kneen (@jasonkneen) February 21, 2019

Kneen表示，他的推文是要向外界展示，照顧有唐氏綜合症子女的真實一面，也和網友分享，照顧女兒Rosie多年來他的心情和感受的轉變，也回憶妻子和自己經歷的困難。

Kneen的推文隨即吸引到很多同樣有唐氏綜合症兒童的家庭讚好，和分享他們子女的照片外，替Rosie心愛的動畫主角配音的荷李活影星Dwayne Johnson也發推文回應，為Rosie打氣。

也有其他網友認為，Kneen的推文是在一些充斥著罪案和壞消息的新聞中，一股令人暖心的清泉。

Kneen對推文有這樣的反應感到意想不到，說希望讓其他剛知道子女是唐氏綜合症患者的父母知道，他們的子女和其他人一樣，有無限的可能性，每天都會為他們帶來驚喜。

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