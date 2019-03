【KTSF 黃恩光報導】

有加州州議員提出立法,要求各校區制定政策,限制甚至禁止學生在學校使用手機。

州眾議員Al Muratsuchi提出法案,要求學校禁止學生在校園使用手機,以免在課堂上分心,影響學習進度。

法案要求各校區自行制定政策,去限制甚至完全禁止學生在學校使用手機,目前已經有不少校區實行禁手機,包括規定學生上課時關掉手機和不准拿手機出來。

去年,法國政府在全國的小學和初中禁止學生用手機,目的是提升學生的成績。

而英國近年一項研究也發現,學校如果禁用手機,學生的成績顯著上升。

