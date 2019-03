歐盟同意押後英國脫歐日期

【KTSF 黃侯彬報導】

英國向歐盟申請延期3個月脫歐,歐盟27國在布魯塞爾開會後,同意給英國多些時間,以免無協議脫歐,但期限比較短。

歐洲理事會主席Donald Tusk聲明,如果英國國會下星期通過首相再次提出的脫歐協議,英國可以將脫歐限期延至5月22日,如果協議不過關,英國必須在4月12日前提出新的建議。

奧地利總理庫爾茨回答記者提問,表示他覺得英國首相文翠珊是想英國有秩序脫歐,值得歐盟支持,但現實是她在下議院並無多數票,如果下議院無法有共識,英國就更接近硬脫歐。

日前英國下議院議長突然發難,表明如果首相文翠珊第三次提出的脫歐協議仍然是同樣內容,就不必提出了。

之前下議院兩次否決脫歐協議,都因為北愛邊界問題所致,歐盟不想北愛有邊界,而英國的脫歐派就不想北愛無邊界,以免名義上脫歐,實則仍受制於歐盟的規章制度,這個局面令文翠珊進退兩難。

有倫敦市民指出,英國人民需要更多時間反思脫歐是否適當,很多投贊成票的人,根本不知為什麼而投。

有倫敦市民認為,當時公投很多人投贊成票,只是表達他們不滿時任首相甘民樂,也有人表示,脫歐公投令很多人上當,無人知道脫歐是何意思。

除了響起二次公投的聲浪之外,英國民間現時有超過120萬人簽署網上請願書,要求國會設法避免脫歐。

消息說,週四更多人加入聯署,每分鐘有2,000人簽名,令國會網站大塞車,凡是超過十萬人聯署的請願,國會都必須對有關事項舉行辯論。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。