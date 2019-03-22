歐盟同意押後英國脫歐日期

【KTSF 黃侯彬報導】

英國向歐盟申請延期3個月脫歐，歐盟27國在布魯塞爾開會後，同意給英國多些時間，以免無協議脫歐，但期限比較短。

歐洲理事會主席Donald Tusk聲明，如果英國國會下星期通過首相再次提出的脫歐協議，英國可以將脫歐限期延至5月22日，如果協議不過關，英國必須在4月12日前提出新的建議。

奧地利總理庫爾茨回答記者提問，表示他覺得英國首相文翠珊是想英國有秩序脫歐，值得歐盟支持，但現實是她在下議院並無多數票，如果下議院無法有共識，英國就更接近硬脫歐。

日前英國下議院議長突然發難，表明如果首相文翠珊第三次提出的脫歐協議仍然是同樣內容，就不必提出了。

之前下議院兩次否決脫歐協議，都因為北愛邊界問題所致，歐盟不想北愛有邊界，而英國的脫歐派就不想北愛無邊界，以免名義上脫歐，實則仍受制於歐盟的規章制度，這個局面令文翠珊進退兩難。

有倫敦市民指出，英國人民需要更多時間反思脫歐是否適當，很多投贊成票的人，根本不知為什麼而投。

有倫敦市民認為，當時公投很多人投贊成票，只是表達他們不滿時任首相甘民樂，也有人表示，脫歐公投令很多人上當，無人知道脫歐是何意思。

除了響起二次公投的聲浪之外，英國民間現時有超過120萬人簽署網上請願書，要求國會設法避免脫歐。

消息說，週四更多人加入聯署，每分鐘有2,000人簽名，令國會網站大塞車，凡是超過十萬人聯署的請願，國會都必須對有關事項舉行辯論。

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