涉空難Max 8客機沒裝安全指示燈 原因是波音要額外收費（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

在過去5個月內，有兩架波音737 Max 8飛機接連發生空難，《紐約時報》披露，墜毀的飛機缺乏可能有助於機師發現錯誤讀數的關鍵安全性能，波音安裝該功能要收取額外費用，有專家認為，飛機沒有安裝這些功能，可能導致空難發生。

獅子航空610號航班和埃塞俄比亞航空公司302號航班的空難，都是起飛後不久出現操縱困難後，繼而機頭俯衝地面而墜毀。

從獅航飛機不停地”低頭”，機師多次挽回未果來看，可能是升空角度傳感器有故障，一直傳輸錯誤的攻角數據所致。

失事的兩架Max 8都是全新的飛機，但沒有配備攻角指示器，或沒有指示燈顯示升空角度不對，攻角指示器決定了飛機起飛時機鼻翹起的程度，如果飛機的感應器發出矛盾的信號，升空角度不對時，指示燈就會被激活。

失事的兩架Max 8飛機的駕駛艙內缺少這兩種安全功能，原因是波音安裝它們需要額外收費。

《紐約時報》報導 墜機事故發生後，所有Max飛機停飛，波音公司現在為所有新的737 Max飛機免費安裝攻角指示燈，航空公司也可以選擇購買攻角指示器，此外，波音也正在計劃更新飛機軟件系統。

聯邦航空管理局（FAA）沒有強制要求飛機安裝安全功能，但專家表示這對飛行安全至關重要。

調查人員正在研究，在波音737 Max飛機中添加的新軟件系統，是否可能是引發事故的原因之一。

他們也調查獅航空難中，Max 8客機感應器發送的錯誤數據，可能導致系統故障。

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