涉空難Max 8客機沒裝安全指示燈 原因是波音要額外收費（視頻）

【KTSF 鄭麗娜報導】

在過去5個月內,有兩架波音737 Max 8飛機接連發生空難,《紐約時報》披露,墜毀的飛機缺乏可能有助於機師發現錯誤讀數的關鍵安全性能,波音安裝該功能要收取額外費用,有專家認為,飛機沒有安裝這些功能,可能導致空難發生。

獅子航空610號航班和埃塞俄比亞航空公司302號航班的空難,都是起飛後不久出現操縱困難後,繼而機頭俯衝地面而墜毀。

從獅航飛機不停地”低頭”,機師多次挽回未果來看,可能是升空角度傳感器有故障,一直傳輸錯誤的攻角數據所致。

失事的兩架Max 8都是全新的飛機,但沒有配備攻角指示器,或沒有指示燈顯示升空角度不對,攻角指示器決定了飛機起飛時機鼻翹起的程度,如果飛機的感應器發出矛盾的信號,升空角度不對時,指示燈就會被激活。

失事的兩架Max 8飛機的駕駛艙內缺少這兩種安全功能,原因是波音安裝它們需要額外收費。

《紐約時報》報導 墜機事故發生後,所有Max飛機停飛,波音公司現在為所有新的737 Max飛機免費安裝攻角指示燈,航空公司也可以選擇購買攻角指示器,此外,波音也正在計劃更新飛機軟件系統。

聯邦航空管理局(FAA)沒有強制要求飛機安裝安全功能,但專家表示這對飛行安全至關重要。

調查人員正在研究,在波音737 Max飛機中添加的新軟件系統,是否可能是引發事故的原因之一。

他們也調查獅航空難中,Max 8客機感應器發送的錯誤數據,可能導致系統故障。

