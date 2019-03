【KTSF】

灣區捷運(BART)行走東灣線的一道列車週五下午有人持利器刺傷他人,列車駛至奧克蘭市的Fruitvale站時,當局立即封閉車站,警方正在尋找涉案的疑犯,目前車站已重開。

捷運當局是於下午3時半左右發出推文,指Fruitvale站需要關閉,稍後再證實事故源於兩名男乘客在列車上發生打鬥,其中一人遭利器刺傷,需要送院治療,暫時未知其傷勢如何,而列車當時正向著Richmond方向行使。

涉嫌傷人的疑犯仍然在逃,捷運當局於下午5時前宣布Fruitvale站重開,但服務未完全恢復正常。

