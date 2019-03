【KTSF 梁秋玉報導】

上個月突然去世的舊金山公辯律師賀大器(Jeff Adachi)的驗屍報告出爐,顯示死因是服用過量可卡因及酒精,再加上本身有心臟問題,導致猝死。

市府驗屍官在賀大器去世剛滿一個月後公開報告,顯示令賀大器死亡的原因,是因可卡因和乙醇混合產生毒性,再加上賀大器原本就有高血壓性心血管動脈硬化,造成猝死。

市府公辯律師辦公室拒絕就驗屍結果發表意見,而公辯律師發言人則稱,出於對家庭的尊重,不會作出回應,並認為這是個人健康隱私。

2月22日下午5點41分,警方接到一名女子打911報警,表示賀大器身體不適,救護人員之後前往Telegraph Place的一間公寓,將賀大器送往加州太平洋醫院,醫院在7點前宣佈賀大器死亡。

