南韓警方拘捕4名男子,他們涉嫌在多間酒店房間,裝設隱蔽鏡頭拍攝,並直播或上載片段至互聯網獲利,估計約1,600名住客被偷拍。

警方表示,4名疑犯去年8月將鏡頭收藏在全國30間酒店,共42個房間的燈掣、電插座以及電視機頂盒等物件內,到11月在海外開設網頁,讓用戶付費觀看800多條影片,或免費觀看30秒片段。

南韓當局月初關閉網站前,疑犯已從97名會員賺取約七百萬韓圜的收入,如果罪名成立,他們或面臨十年監禁及罰款3,000萬韓圜。

