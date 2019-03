舊金山列治文區華人店舖被匪徒以專業手法爆竊（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山列治文區有兩名匪徒以純熟專業手法,在沒有弄響警鐘下進入一間店鋪,搶走一批現金和商品,店內的閉路電視拍攝犯案過程。

事發於上週五清晨五時幾,匪徒進入Clement夾6街一間煙酒鋪,擊碎前門玻璃進入,另一名同黨在門外把風。

店主譚先生(Martin Tom)表示,由於匪徒只是擊碎玻璃,並沒有打開門,因此沒有觸動響起警鐘。

匪徒進入後,馬上關掉店內Wifi互聯網系統,因此即使店內閉路電視拍攝到匪徒的一舉一動,畫面都未能立即傳送,通知譚先生的手機。

譚先生表示,匪徒逗留了個半小時,搶走收銀機內幾千元現金,以及幾包煙和幾支酒,更加鋸開一部ATM自動櫃員機,嘗試偷走裡面的現金,不過不成功。

雖然如此,但是譚先生指,單是要維修該部機,就損失4,000幾元。

譚先生說:”匪徒很可能是專業慣犯,我們從列治文社區聽過他們曾爆竊附近兩間亞裔店鋪,兩日前他們爆竊其他店鋪,這不對,我覺得他們專挑亞裔店犯案。”

他又說希望見警員加緊在附近巡邏,而他的店舖離列治文區警察分局只有不夠半英里遠。

警方暫時未就該案作出回應。

