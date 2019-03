聯邦高院考慮推翻密西西比州非裔死刑案

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院正在考慮推翻密西西比州一宗非洲裔死刑案,因為控方多次將非洲裔排除出陪審團,有種族歧視之嫌。

最高法院週三就Curtis Flowers死刑案開庭辯論,大法官紛紛質疑,本案地檢官當時排除非洲裔陪審員的做法。

非洲裔的原訴人Flower,因為被控謀殺4人,而先後接受6次審判,當中3次審訊的結果是駁回案件,兩次審判無效,最後一次他被判死刑。

他提出訴訟,要求最高法院推翻對他的死刑判決,理由是每次審訊,檢控官都排除非洲裔陪審員,此舉有種族歧視之嫌,對他不利。

大法官Samuel Alito指,檢控官故意不挑選全部黑人做陪審員,是不正常和令人不安,另一名大法官Clarence Thomas就質疑,當時辯方為何不行使”絕對挑戰”權。

所謂”絕對挑戰權”,就是容許律師挑選陪審員,而不必提供任何理由,但1986年最高法院的裁決指,”絕對挑戰權”不能基於種族因素。

