聯邦高院考慮推翻密西西比州非裔死刑案

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院正在考慮推翻密西西比州一宗非洲裔死刑案，因為控方多次將非洲裔排除出陪審團，有種族歧視之嫌。

最高法院週三就Curtis Flowers死刑案開庭辯論，大法官紛紛質疑，本案地檢官當時排除非洲裔陪審員的做法。

非洲裔的原訴人Flower，因為被控謀殺4人，而先後接受6次審判，當中3次審訊的結果是駁回案件，兩次審判無效，最後一次他被判死刑。

他提出訴訟，要求最高法院推翻對他的死刑判決，理由是每次審訊，檢控官都排除非洲裔陪審員，此舉有種族歧視之嫌，對他不利。

大法官Samuel Alito指，檢控官故意不挑選全部黑人做陪審員，是不正常和令人不安，另一名大法官Clarence Thomas就質疑，當時辯方為何不行使”絕對挑戰”權。

所謂”絕對挑戰權”，就是容許律師挑選陪審員，而不必提供任何理由，但1986年最高法院的裁決指，”絕對挑戰權”不能基於種族因素。

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