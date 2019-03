【KTSF】

東灣San Pablo市週三晚發生槍擊案,警方接報到達一幢住屋調查一宗案件時,聽到屋內傳出槍聲,一名女子腹部中槍,負傷跑出屋外,一名男子則威脅要開槍自殺。

受傷女子已送院治療,目前傷勢危殆。

涉嫌開槍的30歲疑犯Javier Portillo跟著女子步出屋外,立即被警方拘捕。

事發於South Victoria Court一幢住屋,警方估計槍擊案源於家庭糾紛。

警員在涉案住屋搜出多支沒有註冊的槍械,包括案中使用的9毫米口徑手槍。

