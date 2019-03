【KTSF】

舊金山漁人碼頭週三下午發生命案,一名44歲男子被人用利器刺死。

警方於下午1時48分接獲舉報,案發現場位於Jefferson街夾Taylor街,死者名叫Brook Pettyjohn。

警方已拘捕一名懷疑涉案的35歲男子,當局尚未披露案件細節。

