Powerball頭獎再無人中 週六獎金飆至6.25億

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週三晚開獎的Powerball樂透由於繼續無人中得頭獎，預計週六開彩的獎金將會飆升至6.25億元。

週三晚開獎的Powerball，中獎號碼是10、14、50、53、63，Powerball號碼是21。

由於繼續無人中得頭獎，頭獎獎金預計將會增至6.25億元，將是Powerball歷史上第4高的獎金，也是美國史上第7高的樂透獎金。

如果幸運兒選舉一次過領取現金，稅前實得獎金將是3.806億元。.

自去年12月以來，Powerball都無人中得頭獎。

然而要中頭獎卻不是那麼容易，根據Powerball網站的數據，中頭獎的機率小於2.922億分之1。

不過平均每25張彩票，就有一張會中獎，獎金最低4元。

Powerball在全美44個州出售，包括首都華盛頓、波多黎各、美屬處女島，而每注彩票的售價為2美元。

Powerball下期開獎時間是週六晚上8點。

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