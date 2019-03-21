Palo Alto陌生漢闖入女子臥室 警發掃描追緝

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南灣Palo Alto市有陌生男子闖入一名年輕女子的臥室，男子坐在事主床上和她說話，期間並沒有偷竊財物，雙方亦沒有身體接觸。

Palo Alto警方於上週日凌晨3點45分接報指，El Camino Real 3900號路段發生可疑事件。

住在附近公寓的一名20幾歲女事主報稱，凌晨3點15分左右，她在臥室內溫書時，一名陌生男子突然走入臥室，戴著手套，拿著手電筒，並關掉房間燈。

隨後男子坐在女事主床上，開始和她說話，期間男子並未偷竊財物、亦未對事主發出任何威脅，雙方亦沒有身體接觸。

女事主隨即離開臥室，去找她的室友，其後男子離開了公寓。

警方仍在調查這名男子的動機，懷疑他是從未上鎖的前門進入公寓。

根據警方提供的描述，疑犯為一名拉美裔男子，年約30餘歲，身高5呎8吋，體重180磅，犯案時身穿深色連帽上衣與黑長褲。

任何有線索的民眾，請與警方聯繫。

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