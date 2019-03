獅航客機失事前一天曾失控 休班機師出手避過空難

【KTSF 張麗月報導】

有媒體報導,印尼獅子航空去年10月底墜毀的一架737 MAX-8客機,在失事前一天也曾發生起飛後機頭向下俯衝的情況,幸好當時機上有一名休班機師及時出手幫忙控制飛機,才避過空難,不幸的是避得一次卻避不了第二次。

彭博新聞報導,在印尼獅航737 MAX-8客機空難發生前一天,同一架客機由峇里島飛去雅加達,在起飛後不久,客機開始俯衝,機組人員趕忙試圖用人手操控客機。

這個時候一名休班機師察覺有出錯,於是叫機組人員關掉一個失靈飛行控制系統的摩打電源,然後改用人手操控飛機,才避過一場空難,而這種救急方法,所有機師都應該緊記。

報導又指出,該客機起飛後頭幾分鐘,客機在高度和空速方面都表現不尋常,當中包括客機本應向上爬升,但客機在27秒鐘內急速下降875呎,然後才穩定下來,繼續飛去雅加達。

事後機組人員並沒有把情況完全匯報給下一班機組人員,最終飛機因同樣問題而失事。

調查獅航墜機的官員,正研究客機的防止失速系統當時是有咬合,也是導致客機俯衝下墜,印尼安全委員會的報告指出,客機以前試過多次失靈,但並無適當修補。

同樣問題在第二天,再次發生在同一架飛機,路透社的獨家報導引述,三個對機艙錄音內容知情人士指,飛機在起飛後兩分鐘出現問題,當時正副機師都不知道原因,兩人輪流翻閱飛機手冊,試圖找解決方法,之後9分鐘內,機頭向下俯衝,最終飛機墜毀在爪哇海。

調查人員正在循飛機的升空角度感應器出錯,導致電腦系統命令飛機向下俯衝。

美國政府也正在檢討,Max飛機是否足夠安全飛行,並關注獅航機組人員的訓練,以及飛機手冊是否清晰。

印尼政府沒有回應週三的報導,而獅航空難的最終報告會在7月公佈。

