紐森提出向加州居民徵費清理受污染自來水 每月最高10元

加州州長紐森提出向州內用水居民收取每月最高10元費用,用以幫助農村和低收入地區清理受污染的水。

紐森稱,加州有不少居民無法飲用自來水,需要飲用瓶裝水和用瓶裝水來煮飯,他說有100萬加州居民的自來水受污染和不干淨。

紐森提出明年開始對州內水用戶徵收費用,由每月95美仙至10元不等,並希望將此費用連同向動物養殖戶、牛奶農場和肥料銷售商收取的費用結合起來,每年籌集約1.4億元,用來改善公共水資源系統,貧困地區的居民則會獲得減免。

上月他在一個演講中提到,在貧困地區的民眾付更多的錢,卻得到無法飲用的水,指這個是道德上的恥辱和公共衛生緊急情況。

由於紐森的提議涉及增加稅項和費用,因此需要3分之2的州議員支持,而類似的提案上次在州議會沒有獲得通過。

