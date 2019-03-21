新西蘭禁售軍用式半自動槍械 疑犯據報曾向路人開槍

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新西蘭總理阿德恩宣佈，因應基督城槍擊案收緊槍械管制，包括禁制軍用式半自動槍械，美國有線新聞網絡取得閉路電視片段，顯示相信是疑犯駕車前往第二間清真寺途中，曾沿途向行人開槍。

距離第一間遇襲清真寺300米的一間酒店，閉路電視拍到案發當日酒店停車場的情況，下午1時42分，附近傳出連串槍聲，當時街上的車及行人仍無異樣。

4分鐘後再傳出連串槍聲，有路人聽到槍聲後逃走。這時候相信是疑犯塔蘭特的車駛過，他先響號兩次，再在車上向身穿穆斯林傳統服裝的行人開槍，之後向第二間遇襲清真寺的方向駛去。

酒店負責人表示，已將片段交予警方協助調查，警方表示不評論。

在槍擊案中，塔蘭特使用軍用式半自動槍械及改裝配件、突擊步槍及大容量彈匣，新西蘭政府收緊槍械管制的第一步措施，亦針對這數類槍械。

在新指令下，這數類槍械及配件即時起不可買賣及持有，設過渡期讓原本合法持有的人士向當局上繳，政府預料花最多兩億新西蘭元回購，但農場及狩獵用可獲部份豁免，相關法案就會交到國會緊急審議，阿德恩期望可以在下月11日通過，最大在野黨國家黨已表明支持。

新西蘭現時有近25萬人合法擁有槍械，估計合共有150萬支槍，當中13,000多支是軍用式半自動槍械，如果立法後仍然非法藏有受禁制槍械，最高可被罰款4,000新西蘭元，以及判監3年。

內閣下周一會再討論進一步收緊槍械管制，涉及槍械牌照、登記及存放。

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