新西蘭禁售軍用式半自動槍械 疑犯據報曾向路人開槍

新西蘭總理阿德恩宣佈,因應基督城槍擊案收緊槍械管制,包括禁制軍用式半自動槍械,美國有線新聞網絡取得閉路電視片段,顯示相信是疑犯駕車前往第二間清真寺途中,曾沿途向行人開槍。

距離第一間遇襲清真寺300米的一間酒店,閉路電視拍到案發當日酒店停車場的情況,下午1時42分,附近傳出連串槍聲,當時街上的車及行人仍無異樣。

4分鐘後再傳出連串槍聲,有路人聽到槍聲後逃走。這時候相信是疑犯塔蘭特的車駛過,他先響號兩次,再在車上向身穿穆斯林傳統服裝的行人開槍,之後向第二間遇襲清真寺的方向駛去。

酒店負責人表示,已將片段交予警方協助調查,警方表示不評論。

在槍擊案中,塔蘭特使用軍用式半自動槍械及改裝配件、突擊步槍及大容量彈匣,新西蘭政府收緊槍械管制的第一步措施,亦針對這數類槍械。

在新指令下,這數類槍械及配件即時起不可買賣及持有,設過渡期讓原本合法持有的人士向當局上繳,政府預料花最多兩億新西蘭元回購,但農場及狩獵用可獲部份豁免,相關法案就會交到國會緊急審議,阿德恩期望可以在下月11日通過,最大在野黨國家黨已表明支持。

新西蘭現時有近25萬人合法擁有槍械,估計合共有150萬支槍,當中13,000多支是軍用式半自動槍械,如果立法後仍然非法藏有受禁制槍械,最高可被罰款4,000新西蘭元,以及判監3年。

內閣下周一會再討論進一步收緊槍械管制,涉及槍械牌照、登記及存放。

