【KTSF 張麗月報導】

有166年歷史的牛仔褲鼻祖Levi’s,週四在紐約證交所上市,招股價17元,共籌集到超過6億元,收市時,股價飆升近32%。

今次是Levi’s第二度上市,遠在70年代,Levi’s已經上市,後來在1985年將公司私有化。

紐約證交所的交易員週四破例獲准穿著牛仔褲,來紀念Levi’s週四的大日子,Levi’s去年的盈利有近3億元,銷售也上升14%。

Levi’s總裁Charles Bergh表示,計劃將股票集資款項,用來催谷海外市場,Levi’s期望擴大在中國和巴西的業務,這兩個國家佔總銷售額不足4%。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。