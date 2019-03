江蘇化工廠爆炸多人死傷 一度觸發地震

【i-CABLE】

江蘇鹽城有化工廠爆炸,至少6死,30人重傷,大火波及鄰近工廠和民居,更一度引發附近地區地震,當局指火勢已經受控,正調查事故原因。

爆炸一刻,化工廠冒出巨大火球,廠內多隻玻璃窗立即被炸碎,雜物散落一地。附近工廠亦受到波及,這座位於江蘇鹽城響水縣、陳家港化工園的化工廠,於下午兩時許發生爆炸。

爆炸威力強大,附近多幢房屋損毀嚴重,中國地震台網當時錄得附近地區發生2.2級地震,相信是爆炸引起。

居民緊急疏散到戶外地方,當中不少人、包括幼童均受傷。有報道指今次事故懷疑與廠內不當儲存化學品有關。

爆炸的化工廠為天嘉宜化工有限公司,主要生產及銷售乙苯類等化工製品。

國家安全監督總局去年指,公司有多項安全問題,包括欠缺完善的生產裝置操作規程,及沒有在裝卸化學品的地方設置防洩漏應急處置措施等,要求公司改善,公司亦曾經因違反與污染管制相關的規例,被當局行政處罰。

