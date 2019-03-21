江蘇化工廠爆炸多人死傷 一度觸發地震

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江蘇鹽城有化工廠爆炸，至少6死，30人重傷，大火波及鄰近工廠和民居，更一度引發附近地區地震，當局指火勢已經受控，正調查事故原因。

爆炸一刻，化工廠冒出巨大火球，廠內多隻玻璃窗立即被炸碎，雜物散落一地。附近工廠亦受到波及，這座位於江蘇鹽城響水縣、陳家港化工園的化工廠，於下午兩時許發生爆炸。

爆炸威力強大，附近多幢房屋損毀嚴重，中國地震台網當時錄得附近地區發生2.2級地震，相信是爆炸引起。

居民緊急疏散到戶外地方，當中不少人、包括幼童均受傷。有報道指今次事故懷疑與廠內不當儲存化學品有關。

爆炸的化工廠為天嘉宜化工有限公司，主要生產及銷售乙苯類等化工製品。

國家安全監督總局去年指，公司有多項安全問題，包括欠缺完善的生產裝置操作規程，及沒有在裝卸化學品的地方設置防洩漏應急處置措施等，要求公司改善，公司亦曾經因違反與污染管制相關的規例，被當局行政處罰。

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