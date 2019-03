【i-CABLE】

伊拉克北部一艘懷疑超載的渡輪沉沒,超過70人死亡,死者大部份是婦孺。

網上片段見到,渡輪沉沒後,數十名乘客在底格里斯河上漂浮,部份人之後由救援人員救上岸。

衛生部表示,渡輪載著近150人,包括80多名婦女和小童,載客量是核准的兩倍,遇難的大部份是不會游泳的婦孺。

事發在北部摩蘇爾的底格里斯河,渡輪當時前往上游四公里的一個島慶祝波斯新年,期間懷疑因為河水水位高,突然沉沒,總理邁赫迪下令徹查事故原因,追究責任。

