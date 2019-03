FDA批准有史以來首種治療產後憂鬱症藥物

【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)宣布,已經批准有史以來第一個治療產後憂鬱症的藥物,為婦女帶來希望。

產後憂鬱症終於有藥可治了,FDA週二宣布批准專門針對產後憂鬱症的藥物Brexanolone,它是一種靜脈注射藥劑,將會以Zulresso的商品名面市。

臨床實驗結果顯示,注射幾個小時後,就可以看到效果,緩解憂鬱症狀。

這項臨床實驗在2016和2017年於30個地點進行,共200名產後憂鬱患者參與,這些婦女在用藥後,有一半的人不再表現出臨床憂鬱跡象,而75%的受試者稱,症狀至少改善了一半,另外有94%的人30天後追蹤並未復發。

產後憂鬱症是一種嚴重的精神疾病,甚至可能危害生命,平均每十個新生產婦,就會有一人罹患。

患者可能出現想傷害自己或是寶寶的想法,產後憂鬱也可能和母嬰連結產生變化,也就是會影響母親對於寶寶的照顧、認知和付出。

這款靜脈注射藥劑一次療程為60小時,病患必須由醫生評估之後,在有執照的醫療設施施打。

不過新藥也有輕微副作用,包括頭痛、頭暈和嗜睡,甚至可能短暫失去意識,而且藥價不便宜,一次療程要花2萬到35,000元不等。

版權所有,不得轉載。