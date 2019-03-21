FDA批准有史以來首種治療產後憂鬱症藥物

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聯邦食品及藥物管理局（FDA）宣布，已經批准有史以來第一個治療產後憂鬱症的藥物，為婦女帶來希望。

產後憂鬱症終於有藥可治了，FDA週二宣布批准專門針對產後憂鬱症的藥物Brexanolone，它是一種靜脈注射藥劑，將會以Zulresso的商品名面市。

臨床實驗結果顯示，注射幾個小時後，就可以看到效果，緩解憂鬱症狀。

這項臨床實驗在2016和2017年於30個地點進行，共200名產後憂鬱患者參與，這些婦女在用藥後，有一半的人不再表現出臨床憂鬱跡象，而75%的受試者稱，症狀至少改善了一半，另外有94%的人30天後追蹤並未復發。

產後憂鬱症是一種嚴重的精神疾病，甚至可能危害生命，平均每十個新生產婦，就會有一人罹患。

患者可能出現想傷害自己或是寶寶的想法，產後憂鬱也可能和母嬰連結產生變化，也就是會影響母親對於寶寶的照顧、認知和付出。

這款靜脈注射藥劑一次療程為60小時，病患必須由醫生評估之後，在有執照的醫療設施施打。

不過新藥也有輕微副作用，包括頭痛、頭暈和嗜睡，甚至可能短暫失去意識，而且藥價不便宜，一次療程要花2萬到35,000元不等。

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