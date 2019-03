【KTSF】

聯合國在週三國際幸福日公布全球幸福指數報告,芬蘭連續兩年成為全球最幸福國家,另外兩個北歐國家丹麥和挪威,也分別排第二和第三,至於榜末最不幸福的則是南蘇丹國。

聯合國自2012年起發表幸福指數報告,比較各地居民收入、自由度、信任、健康預期壽命、社會支援及慷慨程度。

156個國家中,除了排第8的新西蘭和排第9的加拿大,其餘10大都是歐洲國家。

美國排第19,比去年下滑一級。

亞洲地區方面,台灣排全球第25名,屬亞洲之冠,香港排第76,與去年一樣,至於中國就排第93位。

