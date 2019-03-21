Facebook再爆保安漏洞 數億用戶密碼沒加密儲存

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社交網站Facebook再爆出安全漏洞，該公司週四表示，多年來並沒有對數億用戶的密碼加密，只簡單地以文字檔案方式儲存，Facebook僱員隨時可查閱用戶的密碼，這個安全漏洞是被一名網絡保安專家揭發。

Facebook以沒有加密的方式儲存用戶的密碼，完全違反了基本的電腦保安守則。根據電腦保安守則，密碼應該以亂碼的方式儲存，讓人無法存取原本的文字版本。

網絡安全專家Andrei Barysevich說，任何機構的僱員，都沒有合理理由，需要取得以文字檔儲存的用戶密碼，尤其是Facebook如此大的企業。

Facebook週四表示，沒有證據顯示有僱員濫用這些密碼數據，但的確有數以萬計僱員可以透過搜查取得用戶的密碼。

Facebook表示，用戶的密碼是儲存在公司的內部伺服器中，外人是無法接觸。

Facebook全球擁有22億用戶，網絡安全部落格KrebsOnSecurity表示，受影響的用戶可能高達6億，這些用戶包括Facebook Lite、Facebook和Instagram用戶。

Facebook Lite是Facebook的簡易版本，供仍使用舊款電話和網速低的用戶使用，這些用戶主要來自發展中國家。

Facebook行政總裁Mark Zuckerberg上週才表示，保障用戶私隱將會是公司新的行政方針，言猶在耳，週四再爆出新保安漏洞，而如果Facebook連為用戶密碼加密的基本安全措施也做得不足，令人質疑該公司是否有能力處理更複雜的加密工作，例如用戶發出的訊息。

Facebook表示，是於今年1月發現這個問題，但網絡安全專家Brian Krebs表示，早於2012年，已有用戶的密碼是以簡單的文字檔儲存。

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