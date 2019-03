南加女童被棄屍旅行袋 親母疑涉案被捕

【KTSF 江良慧報導】

洛杉磯一名9歲女童,早前被人發現藏屍一個手提旅行袋內,當局週三正式起訴女童母親謀殺。

28歲的Taquesta Graham,週三在洛杉磯被控謀殺自己的9歲女兒。

當局指她和她38歲的男朋友Emiel Hunt,涉嫌在3月1日左右殺死她親生女兒Trinity Love Jones,幾天後,Jones被發現被人藏屍在一個手提旅行袋內。

事後不少人在發現屍體現場留下字條,當中包括女童父親Antonio Jones,他的留言是,爸爸很愛你和想念你,會永遠想念和愛你。

Jones說:”不能言喻,但我要為她討回公道,我要公道,我要答案。”

警方最初也所知不多,他們發出女童的繪圖,希望有人認得失蹤前穿著粉紅色上衣的女童,之後陸續收到線報,警方於是追查Graham和Hunt,最後在德州一個邊境站把他們截停。

Graham當場因為另一個拘捕令被捕,Hunt則繼續開車返回加州,不過他最終在3月9日被捕,而Graham也在上星期從德州被引渡回洛杉磯。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。