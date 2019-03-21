南加女童被棄屍旅行袋 親母疑涉案被捕

【KTSF 江良慧報導】

洛杉磯一名9歲女童，早前被人發現藏屍一個手提旅行袋內，當局週三正式起訴女童母親謀殺。

28歲的Taquesta Graham，週三在洛杉磯被控謀殺自己的9歲女兒。

當局指她和她38歲的男朋友Emiel Hunt，涉嫌在3月1日左右殺死她親生女兒Trinity Love Jones，幾天後，Jones被發現被人藏屍在一個手提旅行袋內。

事後不少人在發現屍體現場留下字條，當中包括女童父親Antonio Jones，他的留言是，爸爸很愛你和想念你，會永遠想念和愛你。

Jones說：”不能言喻，但我要為她討回公道，我要公道，我要答案。”

警方最初也所知不多，他們發出女童的繪圖，希望有人認得失蹤前穿著粉紅色上衣的女童，之後陸續收到線報，警方於是追查Graham和Hunt，最後在德州一個邊境站把他們截停。

Graham當場因為另一個拘捕令被捕，Hunt則繼續開車返回加州，不過他最終在3月9日被捕，而Graham也在上星期從德州被引渡回洛杉磯。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。