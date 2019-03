舊金山市立大學華埠分校集會 促校方勿削減課程（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

一批學生、教師及社區人士,週三在舊金山市立大學(CCSF)華埠分校舉行集會,要求市立大學不要削減課程。

美國教師聯盟AFT 2121工會週三發起師生集會,呼籲舊金山市立大學不要削減課程。

集會的組織者表示,市立大學削減的課程都是一些熱門課程,尤其是移民學生選修的課程,例如ESL、電腦科學、電腦網路,以及信息科技,還有亞裔美國人的研究課程等。

AFT 2121副總裁Wynd Kaufmyn說:”校長沒有隱瞞,他想削減3分之1課程,他說他可以減少課堂,但仍能進行註冊,我們還沒有釐清詳情,但不管怎樣,他要削減學生需要的課程。”

還有教師表示,取消非學分課程,將會打擊美國民主教育。

孩童發展教師Lynn Yagle-Snead說:”我們由外國來這裡並學習英語,我認為如果我們不重視非學分課程,也就是說終生教育,會開始走向沒有教育的民主。”

有移民學生說,他們希望在市立大學學英語,靠自己的努力爭取就業機會。

非學分ESL學生Lucy Lao說:”我們英語不行的話,我們很難找工作,很難提高我們的生活質量,我們不想拿政府的低收入或者甚麼福利,我們想自己能自力更生,不想靠政府,對吧,但是你要給個地方讓我們去學習。”

還有學生擔心課程被削減,也會影響他們的下一代教育。

非學分ESL學生Janny Zhang說:”如果我們學校被削減了經費,那我們作為新移民的,就沒有地方去學習,然後我們的下一代,因為我們移民也是為了我們的下一代,那我們的下一代,也沒有機會去學習的話,他們的未來在哪裡。”

市立大學校長Mark Rocha發聲明回應稱,學校不會削減課程,而是重新分配資源,由於州府最近頒布兩項政策,要求公校調整資金公式,例如每堂課至少要有20名註冊學生,另外還要改變英文和數學課的學生分配情況,學校不得不配合作出相應調整。

校方計劃增加註冊人數較多的課程班次,協助打算畢業或轉學的學生,儘快完成規定課程,同時也會制定一些新計劃及學習時間表,幫助學生更有效完成學業。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。