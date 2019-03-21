舊金山市立大學華埠分校集會 促校方勿削減課程（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

一批學生、教師及社區人士，週三在舊金山市立大學（CCSF）華埠分校舉行集會，要求市立大學不要削減課程。

美國教師聯盟AFT 2121工會週三發起師生集會，呼籲舊金山市立大學不要削減課程。

集會的組織者表示，市立大學削減的課程都是一些熱門課程，尤其是移民學生選修的課程，例如ESL、電腦科學、電腦網路，以及信息科技，還有亞裔美國人的研究課程等。

AFT 2121副總裁Wynd Kaufmyn說：”校長沒有隱瞞，他想削減3分之1課程，他說他可以減少課堂，但仍能進行註冊，我們還沒有釐清詳情，但不管怎樣，他要削減學生需要的課程。”

還有教師表示，取消非學分課程，將會打擊美國民主教育。

孩童發展教師Lynn Yagle-Snead說：”我們由外國來這裡並學習英語，我認為如果我們不重視非學分課程，也就是說終生教育，會開始走向沒有教育的民主。”

有移民學生說，他們希望在市立大學學英語，靠自己的努力爭取就業機會。

非學分ESL學生Lucy Lao說：”我們英語不行的話，我們很難找工作，很難提高我們的生活質量，我們不想拿政府的低收入或者甚麼福利，我們想自己能自力更生，不想靠政府，對吧，但是你要給個地方讓我們去學習。”

還有學生擔心課程被削減，也會影響他們的下一代教育。

非學分ESL學生Janny Zhang說：”如果我們學校被削減了經費，那我們作為新移民的，就沒有地方去學習，然後我們的下一代，因為我們移民也是為了我們的下一代，那我們的下一代，也沒有機會去學習的話，他們的未來在哪裡。”

市立大學校長Mark Rocha發聲明回應稱，學校不會削減課程，而是重新分配資源，由於州府最近頒布兩項政策，要求公校調整資金公式，例如每堂課至少要有20名註冊學生，另外還要改變英文和數學課的學生分配情況，學校不得不配合作出相應調整。

校方計劃增加註冊人數較多的課程班次，協助打算畢業或轉學的學生，儘快完成規定課程，同時也會制定一些新計劃及學習時間表，幫助學生更有效完成學業。

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