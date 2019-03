【KTSF 歐志洲報導】

總部設在中半島San Bruno市的視頻串流公司YouTube,計劃在兩年內將公司總部擴建98英畝,並可能興建房屋給員工入住。

YouTube計劃聘用許多新職員,第一項40萬平方英尺的擴建工程,預料在明年初可以開始。

而未來計劃也包括鼓勵職員乘搭公共交通工具,這意味著公司可能提供來往火車站捷運站與公司之間的穿梭巴士服務。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。