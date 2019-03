聯儲局維持利率不變 暗示今年內不再加息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局暗示,今年內不會加息,以及在9月過後將會停止”縮表”。

聯儲局開完兩天會議後,決定維持現行利率不變,聯邦短期基金利率保持在2.25厘至2.5厘之間。

聯儲局也暗示,今年內不會加息,聯儲局曾經在3個月前講過,今年將會加息兩次,現時就改變口風。

同時聯儲局也暗示,在9月底前將會結束縮減資產負債表。

聯儲局主席包維爾在記者會上說,美國經濟良好,失業率低,通脹也屬溫和,當局會使用貨幣政策工具來保持經濟穩定增長。

聯儲局仍然強調,要有耐心觀察事態發展。

包維爾說:”有些外國經濟體增長減慢,特別是歐洲和中國,雖然沒有證據顯示,美國經濟去年底放緩,但今年至今所得數據有限,都表現參差。”

聯儲局在聲明中特別指出,第一季GDP將從第四季的強勁增長放慢下來,有跡象顯示,消費和商業的開支增長都減慢。

另外,整體通脹下跌,但扣除食品和能源價格的核心通脹就仍然接近2%目標。

聯儲局又預測,今年的GDP將調低到2.1%,去年的GDP是2.9%。

另外,有越來越多企業包括FedEx、BMW、UBS等形容,現時宏觀經濟的大環境黯淡,全球貿易增長疲弱,尤其是美中貿易戰和英國脫歐等前景不明朗因素,都對商業不利.

評級機構Fitch本星期更調低全球今年的經濟預測。

