舊金山加大醫生發動小型罷工示威 促院方加薪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山加大實習醫生與駐院醫生的工會，目前正和院方商討新合約，數十名醫生週二舉行15分鐘的小型罷工示威。

數十名在舊金山加大（UCSF）的實習醫生表示，雖然罷工行動只持續短暫的15分鐘，但在緊急情況下，還是會對醫院的服務有影響。

代表大約1,100名實習醫生與新進駐院醫生的工會，兩年前開始和院方討論新合約，但還是沒有達到共識，這主要和薪資要求有關，他們也要求增加目前十天的家長產假。

精神科第二年醫生Veronica Searles透露，醫生薪水除了靠全國標準制定，也還附加在舊金山的住屋補助，也還是不夠。

她表示，多數新進醫生每星期工作80個小時，扣稅後能夠拿回家的薪水，加上住屋補助大約4,000元，75%的薪水拿來交房租，還必須兼職教書補貼，而多數的剛畢業的醫生，都面對大約$20萬的學生貸款。

Searles說：”我們許多人都感到過勞，我們都想照顧好病人，這需要給我們的薪資，能讓我們在服務的社區中生活。”

舊金山加大院方週二也發表聲明表示，深切珍惜新進醫生對病人和醫院的貢獻，將會繼續和工會討論新合約的細節。

另一方面，UCSF的專業與技術人員工會（UPTE）將在週二晚半夜4點開始在全加大系統罷工24小時，這個工會也號召醫療行業的其他工會都在同一天響應罷工，受影響的還有舊金山總醫院。

在罷工期間，UCSF的急診與大部分的門診服務將繼續開放。

消息說，UCSF的領導表示，希望加州大學與工會能解決勞工合約問題。

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