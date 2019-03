舊金山加大醫生發動小型罷工示威 促院方加薪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山加大實習醫生與駐院醫生的工會,目前正和院方商討新合約,數十名醫生週二舉行15分鐘的小型罷工示威。

數十名在舊金山加大(UCSF)的實習醫生表示,雖然罷工行動只持續短暫的15分鐘,但在緊急情況下,還是會對醫院的服務有影響。

代表大約1,100名實習醫生與新進駐院醫生的工會,兩年前開始和院方討論新合約,但還是沒有達到共識,這主要和薪資要求有關,他們也要求增加目前十天的家長產假。

精神科第二年醫生Veronica Searles透露,醫生薪水除了靠全國標準制定,也還附加在舊金山的住屋補助,也還是不夠。

她表示,多數新進醫生每星期工作80個小時,扣稅後能夠拿回家的薪水,加上住屋補助大約4,000元,75%的薪水拿來交房租,還必須兼職教書補貼,而多數的剛畢業的醫生,都面對大約$20萬的學生貸款。

Searles說:”我們許多人都感到過勞,我們都想照顧好病人,這需要給我們的薪資,能讓我們在服務的社區中生活。”

舊金山加大院方週二也發表聲明表示,深切珍惜新進醫生對病人和醫院的貢獻,將會繼續和工會討論新合約的細節。

另一方面,UCSF的專業與技術人員工會(UPTE)將在週二晚半夜4點開始在全加大系統罷工24小時,這個工會也號召醫療行業的其他工會都在同一天響應罷工,受影響的還有舊金山總醫院。

在罷工期間,UCSF的急診與大部分的門診服務將繼續開放。

消息說,UCSF的領導表示,希望加州大學與工會能解決勞工合約問題。

