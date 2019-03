美國財長及貿易代表下週訪華進行貿易談判

【i-CABLE】

美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽下週將到北京,與副總理劉鶴舉行新一輪中美貿易談判,特朗普總統指談判非常順利,但據報由於未有收到美方確認撤回對中國貨的關稅,中方或撤回部份已作出的承諾。

美國白宮公布,貿易代表萊特希澤及財長姆欽計劃下週一到訪北京,與中國副總理劉鶴進行新一輪貿易談判,是特朗普宣布押後對2,000億美元中國貨加徵關稅的期限以來,中美兩國官員首度恢復面對面磋商。

《華爾街日報》率先披露萊特希澤和姆欽下週一訪華的消息,報道形容中美貿易談判已進入最後階段,在美國官員下週一訪華後,副總理劉鶴將於之後一個星期到訪華盛頓繼續磋商,目標是在4月底達成貿易協議,美國總統特朗普指談判進展順利。

《英國金融時報》報道,萊特希澤和姆欽今個月與劉鶴進行的視像會議通話未能解決最後障礙,因此要再面對面談判。

據報雙方最大的障礙是協議執行機制,美國提出一旦中國違反協議可以重新加徵關稅,中國不能報復,但中方認為有關條款不能接受。

彭博報道指,中美貿易談判進展緩慢,因為中方官員撤回一些之前就改善知識產權保護向美國作出的初步承諾。

報道引述消息人士指,由於未能確保美方取消所有關稅,中方改變最初加強保護藥物技術數據的承諾,拒絕提供改善專利制度的計劃,亦不願意在數據服務問題讓步,令談判蒙上陰影,據報中方亦嘗試在貿易協議文本加入一些措辭,確保有關條款符合中國法律。

另外因應波音737 MAX飛機最近發生的空難,中國考慮將波音這款飛機排除在中美貿易談判的貿易採購名單之外。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。