聯邦高院裁定政府有權無限期拘押曾犯罪合法移民

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院以5比4裁定聯邦政府有權拘捕和無限期關押那些有犯罪紀錄、可以驅逐出境的合法移民,就算他們服刑完畢,政府都可以繼續關押他們,自由派大法官就擔心,移民執法局會加把勁拉人,即使犯了輕罪的合法移民都被波及。

投贊成票的5名保守派大法官引用1996年的一項移民法中的”硬性扣押”規定指出,聯邦執法人員可以扣押足以遞解出境的重罪犯移民。

今次是兩年內,最高法院第3次對移民權益案作出對政府有利的裁定。

保守派大法官表示,在驅逐令審批期間,國會擔心,如果令恐怖份子或危險罪犯獲得釋放,便會有巨大的風險。

而持異議的自由派大法官就擔憂,有成千上萬曾犯輕微罪行的合法移民,也會遭到移民執法局長期拘留而得不到法庭聆訊。

特朗普上台後,大幅增撥資源給移民執法局,令到被拘留的人數飆升,目前有80萬宗案件積壓,在最高法院作出裁定後,預料移民執法局更加會四處拘人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。