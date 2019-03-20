舊金山坐冤獄男子指控警方插贓嫁禍 獲千萬賠償

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舊金山一名男子指控警方插贓嫁禍，誣告他犯下謀殺案，害他坐冤獄超過6年，舊金山市參議會週二通過向他賠償1,310萬元。

舊金山市參議會週二一致通過向本案當事人Jamal Trulove作出賠償，以和解他向市府提出的民權訴訟。

Trulove原本是一名新進演員和hip-hop歌手，他在2007年被指殺害友人和鄰居而被捕。

陪審團於2010年裁定他謀殺罪成，判處他終身監禁。

Trulove的律師Alex Reisman指，他當事人在高度設防監獄囚禁了8年，大多數在南加州的監獄囚禁，與家人相隔數百哩，他在獄中曾被人用利器刺傷，受盡折磨。

至2014年，上訴法院推翻Trulove罪成的裁決，指示下級法院重審案件，至2015年，他在重審中獲判無罪。

3年後，Trulove向舊金山警方和4名警員興訟，指控他們偽造證據，威逼證人改口供，並收起可以證明Trulove是清白的證據。

去年，聯邦法院一個陪審團裁定，負責案件的其中兩名探員違返了Trulove的民權，要求市府向他賠償1,450萬元，Trulove與市府磋商後，同意把賠償額減至1,310萬元，以換取市府不對裁決提出上訴。

在訴訟中，探員被指向證人展示疑犯的照片時，只向證人出示Trulove的照片，而非向證人展示多名人士的照片，由證人指出誰是疑犯。

另外，有證據顯示探員知道案件還有其他疑犯，但他們卻沒有跟進調查。

涉案的4名警員已退出警隊，他們沒有人受到警局的紀律處分。

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