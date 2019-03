舊金山坐冤獄男子指控警方插贓嫁禍 獲千萬賠償

【KTSF】

舊金山一名男子指控警方插贓嫁禍,誣告他犯下謀殺案,害他坐冤獄超過6年,舊金山市參議會週二通過向他賠償1,310萬元。

舊金山市參議會週二一致通過向本案當事人Jamal Trulove作出賠償,以和解他向市府提出的民權訴訟。

Trulove原本是一名新進演員和hip-hop歌手,他在2007年被指殺害友人和鄰居而被捕。

陪審團於2010年裁定他謀殺罪成,判處他終身監禁。

Trulove的律師Alex Reisman指,他當事人在高度設防監獄囚禁了8年,大多數在南加州的監獄囚禁,與家人相隔數百哩,他在獄中曾被人用利器刺傷,受盡折磨。

至2014年,上訴法院推翻Trulove罪成的裁決,指示下級法院重審案件,至2015年,他在重審中獲判無罪。

3年後,Trulove向舊金山警方和4名警員興訟,指控他們偽造證據,威逼證人改口供,並收起可以證明Trulove是清白的證據。

去年,聯邦法院一個陪審團裁定,負責案件的其中兩名探員違返了Trulove的民權,要求市府向他賠償1,450萬元,Trulove與市府磋商後,同意把賠償額減至1,310萬元,以換取市府不對裁決提出上訴。

在訴訟中,探員被指向證人展示疑犯的照片時,只向證人出示Trulove的照片,而非向證人展示多名人士的照片,由證人指出誰是疑犯。

另外,有證據顯示探員知道案件還有其他疑犯,但他們卻沒有跟進調查。

涉案的4名警員已退出警隊,他們沒有人受到警局的紀律處分。

