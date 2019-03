法庭文件指通俄案特別檢察官上任後即調查Michael Cohen

【KTSF 江良慧報導】

最新公布的法庭搜令顯示,通俄案特別檢察官穆勒上任沒多久,就開始調查經常替特朗普執手尾的前私人律師Michael Cohen。

根據週二剛解封的數以百頁紙的法庭命令顯示,穆勒團隊獲准審閱Cohen多年來的電子郵件和網上活動的歷史。

當Cohen仍在替特朗普工作的時候,穆勒在2017年獲司法部委任通俄案特別監察官後沒多久,便開始調查經常替特朗普執手尾的律師Cohen,當時FBI還未突擊搜查Cohen的住所、辦公室和酒店房間。

調查員查看Cohen的Gmail電郵帳戶,遠至2015年的郵件,搜索他非法替外國遊說、洗錢和其他犯罪證據。

在2018年2月,穆勒把他們調查Cohen的部分資料交給紐約南區檢察部門,該部門的檢控官再索取額外Cohen的電話和電子數據。

根據搜查令,他們正調查時任特朗普私人律師的Cohen是否刑事違反競選財務法例。

FBI在2018年4月突擊搜查Cohen的物業,Cohen之後在紐約法庭承認作出非法競選捐款和其他罪行。

在最新公布的文件,有關競選經費陰謀長達20頁紙,但全部遭刪減,意味著有關向兩個聲稱與特朗普有婚外情的女人支附掩口費的調查仍在進行中。

文件顯示,法官兩次批准穆勒申請,追蹤Cohen打出和打入的電話,他們更追蹤他手機的所在位置,申請搜令追蹤他手機之前和之後的位置。

FBI也使用了一種被稱為Triggerfish的監聽手段,調查員也揭露Cohen擔任顧問工作的細節,包括7次收取一間與俄羅斯一個大富豪有關的公司的付款,當時是2017年1月至7月期間特朗普上任初期。

