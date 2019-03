國會眾議院提出全民醫保法案 舊金山市參議會表決支持（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

全民醫保法案2019 HB 1384上月底又再在國會眾議院提出,舊金山市參議會週二通過議案,支持這項全民健保法,並敦促眾議院議長普洛西支持這項法案。

市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)早前在市參議會提出議案,用市府名義支持全民健保,議案週二獲得全體市參事的支持。

數十名全民健保法案的支持者週二在市府前集會,要求國會議員支持這項法案。

李麗嫦說:”全民健保法案會確保所有美國居民都有健保,這不只是道德上正確,在財政上亦是謹慎的做法。”

李麗嫦引述多份研究指出,一旦實施全民健保,透過單一的付款系統計費(Uniform payment system),十年的行政費可節省2萬至5萬億元,而藥物價格亦會下降。

全民健保法由代表華盛頓州的眾議員Pramila Jayapal提出,至今有107名國會議員支持,不過代表舊金山的眾議院議長普洛西並不在支持名單上,因此有示威者認為,普洛西並沒有代表市民的聲音。

舊金山Berniecrats主席劉漢澄(Claire Lau)說:”有不少政客有收藥品業界及保險業界的錢,所以他們可能會有壓力,說客叫他們不要支持全民醫療保障。”

不過活動期間亦遇上反對全民健保的人。

全民健保反對者說:”所以你們是為無證移民提供免費醫保?為他們提供免費醫療?”

支持者反駁說:”我認為享有醫保是一種人權,所有人都應該要有。”

加州至今仍未有議員提出全民健保議案,支持者表示,會遊說州府官員盡早作出行動。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。