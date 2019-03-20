搵屋住專題：Danville市長者公寓開放輪候名單（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Danville市有一個長者公寓開放輪候申請名單，適合55歲或以上人士申請。

這個Sycamore Place長者公寓位於東灣Danville市中心，有74個單位，其中68間是一房，另外6間是兩房，每個單位設有陽台。

屋苑內有圖書館、活動遊戲室、小農場等，供長者使用，另外，單位內有緊急呼叫器，供有需要的長者在緊急情況下使用。

申請人要55歲或以上，租金因家庭人數、收入及單位大少而定，從513元至916元不等。

年收入有最低及最高限制，一人家庭年收入不得少於12,312元或超過40,700元。

公寓大樓現正開放輪候名單申請，但現時的輪候時間可能會超過一年，申請輪候的截止日期是3月29日。

有興趣的民眾可致電房屋辦事處索取表格，查詢電話：(925) 820-7160，辦公室地址: 35 Laurel Drive, Danville, CA。

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