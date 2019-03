搵屋住專題：Danville市長者公寓開放輪候名單（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

東灣Danville市有一個長者公寓開放輪候申請名單,適合55歲或以上人士申請。

這個Sycamore Place長者公寓位於東灣Danville市中心,有74個單位,其中68間是一房,另外6間是兩房,每個單位設有陽台。

屋苑內有圖書館、活動遊戲室、小農場等,供長者使用,另外,單位內有緊急呼叫器,供有需要的長者在緊急情況下使用。

申請人要55歲或以上,租金因家庭人數、收入及單位大少而定,從513元至916元不等。

年收入有最低及最高限制,一人家庭年收入不得少於12,312元或超過40,700元。

公寓大樓現正開放輪候名單申請,但現時的輪候時間可能會超過一年,申請輪候的截止日期是3月29日。

有興趣的民眾可致電房屋辦事處索取表格,查詢電話:(925) 820-7160,辦公室地址: 35 Laurel Drive, Danville, CA。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。