舊金山市參事提出立法全面禁售電子煙

【KTSF 黃恩光報導】

有舊金山市參事提出立法全面禁止售賣電子煙,以及不准電子煙商家未來在市政府的物業做生意。

代表舊金山第十區的市參事華頌善(Shamann Walton)週二提出立法,禁止市內所有商家出售電子煙,直至聯邦食品及藥物管理局(FDA)執行預先審批的程序,即是要求電子煙商證明,他們的產品不會危害公共健康,而FDA給電子煙商的限期是2022年。

舊金山選民去年通過E提案,禁止出售水果和糖果口味的煙草產品,而華頌善提出的立法更進一步禁賣所有電子煙,也不准人透過網購將電子煙產品寄到市內的地址。

華頌善說:”電子煙用顏色和口味吸引年輕人,引誘青少年上癮,許多人吸電子煙之前,從未吸過香煙。”

另一項立法會禁止未來市政府出租物業給電子煙商,目前JUUL公司租用第70號碼頭作為公司的總部,週二提出的立法,不會影響現有的租約,但是會阻止未來的租約。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax醫生表示,許多研究指出,接觸電子煙是吸煙的第一步,而尼古丁會損害青少年正在發育的腦部。

舊金山市府律師Dennis Herrera聯同紐約和芝加哥市去信FDA,促請當局立即要求電子煙商提交報告,檢討電子煙對公共健康的影響,而不是任由商家將產品推出市場。

Herrera說:”接近500萬美國兒童去年使用煙草產品,如果我們不採取行動,整整一個世代的孩子將會上癮,面臨肺癌和心臟病,千萬的人將會死於可預防的疾病。”

JUUL發表聲明指出,支持青少年遠離煙草產品,但批評新的議案限制成年人利用電子煙戒除香煙的機會。

