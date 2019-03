Google被指網上廣告合約不公 被歐盟罰款逾14億歐元

【i-CABLE】

歐盟以網上廣告合約不公為由,向Google罰款逾14億歐元,是兩年內的第三次,Google表示已經亦將會對旗下產品作出一系列的改變,以滿足監管機構的要求。

2003年推出的Google AdSense能為網站選擇廣告,可稱為廣告商及網站擁有者之間的中介,當一個網站加入AdSense,就會成為Google的內容發佈商,可以在自己的網站上,顯示Google關鍵字的廣告,Google會根據於該網站上的廣告點擊次數支付佣金。

微軟於2009年向歐盟反壟斷機構投訴,指Google阻止加入AdSense的網站,顯示來自競爭對手的廣告,歐盟2016年正式啟動調查,到週三正式宣佈,Google及其母公司Alphabet違反歐盟反壟斷法規,罰款14.49億歐元。

今次是歐盟第三次向Google罰款,去年7月,歐盟指Google以在手機巿場的優勢排擠其他對手,罰款破紀錄的43億歐元。

