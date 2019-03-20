Google被指網上廣告合約不公 被歐盟罰款逾14億歐元

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歐盟以網上廣告合約不公為由，向Google罰款逾14億歐元，是兩年內的第三次，Google表示已經亦將會對旗下產品作出一系列的改變，以滿足監管機構的要求。

2003年推出的Google AdSense能為網站選擇廣告，可稱為廣告商及網站擁有者之間的中介，當一個網站加入AdSense，就會成為Google的內容發佈商，可以在自己的網站上，顯示Google關鍵字的廣告，Google會根據於該網站上的廣告點擊次數支付佣金。

微軟於2009年向歐盟反壟斷機構投訴，指Google阻止加入AdSense的網站，顯示來自競爭對手的廣告，歐盟2016年正式啟動調查，到週三正式宣佈，Google及其母公司Alphabet違反歐盟反壟斷法規，罰款14.49億歐元。

今次是歐盟第三次向Google罰款，去年7月，歐盟指Google以在手機巿場的優勢排擠其他對手，罰款破紀錄的43億歐元。

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