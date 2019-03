【i-CABLE】

英國首相文翠珊致函歐洲理事會主席圖斯克,要求短暫延遲脫歐至6月30日。

文翠珊週四會到比利時出席歐盟峰會,尋求其餘27個成員國同意延期,歐盟早前表明不一定會同意。

根據路透社取得的歐盟文件,歐盟只會容許英國五月23日歐洲議會選舉前脫歐,或延遲一段較長時間參與歐洲議會選舉,至少到年底才脫歐,以保障歐盟體制。

