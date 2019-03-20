舊金山華埠麻雀館遇劫 匪徒綁起女事主大肆搜掠（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

3名持槍的蒙面賊人週日清晨闖入舊金山華埠一間麻雀館，打劫當時正在清潔的女工，警方表示，案件已轉交給總部的幫派調查組及劫案調查組跟進。

警方表示，週日清晨約4時半，3名蒙面男子闖入華盛頓街800號路段一座大廈，用槍搶劫一名48歲的華裔女子。

有街坊表示，遇劫的是位於一樓的陳英翁宗親會3個單位，兩個用作麻雀館，包括遇劫的陳英翁宗親會。

中央警局局長易文耀表示，案發時，無人在麻雀館內打牌，只有工人在清潔，而遇劫的女事主是清潔工人，匪徒用槍指嚇事主，並將她綁起，然後在麻雀館內大肆搜掠後逃走。

事主後來成功自行鬆綁，報警求助。

本台週二親臨陳英翁宗親會，發現裡面仍然有人在打麻雀，但他們不願意開門，亦不回答任何問題，發現記者時更立即關門。

宗親會所在的大廈有鐵閘，不過有來這裡打麻雀的人指，早上8時來，門已經無鎖，好像現在一樣，但案發當日有沒有鎖門就不知道。

易文耀指，經過調查後發現，匪徒最後搶走的只有女事主的財物，暫時未確認匪徒是針對麻雀館，或是針對女事主而來。

易文耀表示，案件已有頭緒，但已轉交總部調查，不便透露調查內容。

他提醒市民，去華埠任何一間麻雀館打牌，都沒有潛在威脅，但為了保障自己的安全，最好不要在晚上或者人少的時間前往。

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