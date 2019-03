舊金山華埠麻雀館遇劫 匪徒綁起女事主大肆搜掠（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

3名持槍的蒙面賊人週日清晨闖入舊金山華埠一間麻雀館,打劫當時正在清潔的女工,警方表示,案件已轉交給總部的幫派調查組及劫案調查組跟進。

警方表示,週日清晨約4時半,3名蒙面男子闖入華盛頓街800號路段一座大廈,用槍搶劫一名48歲的華裔女子。

有街坊表示,遇劫的是位於一樓的陳英翁宗親會3個單位,兩個用作麻雀館,包括遇劫的陳英翁宗親會。

中央警局局長易文耀表示,案發時,無人在麻雀館內打牌,只有工人在清潔,而遇劫的女事主是清潔工人,匪徒用槍指嚇事主,並將她綁起,然後在麻雀館內大肆搜掠後逃走。

事主後來成功自行鬆綁,報警求助。

本台週二親臨陳英翁宗親會,發現裡面仍然有人在打麻雀,但他們不願意開門,亦不回答任何問題,發現記者時更立即關門。

宗親會所在的大廈有鐵閘,不過有來這裡打麻雀的人指,早上8時來,門已經無鎖,好像現在一樣,但案發當日有沒有鎖門就不知道。

易文耀指,經過調查後發現,匪徒最後搶走的只有女事主的財物,暫時未確認匪徒是針對麻雀館,或是針對女事主而來。

易文耀表示,案件已有頭緒,但已轉交總部調查,不便透露調查內容。

他提醒市民,去華埠任何一間麻雀館打牌,都沒有潛在威脅,但為了保障自己的安全,最好不要在晚上或者人少的時間前往。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。