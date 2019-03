【KTSF】

柏克萊加大校園附近再發生手提電腦搶劫案,地點是一間早前發生過多次劫案的咖啡店。

事發在週一晚10點半,兩名男子走入位於College大道的Strada咖啡店,搶走幾部手提電腦。

兩名疑犯沒有使用武器,過程中也沒有人受傷,警方最後尋回其中一部手提電腦。

警方表示,賊人都是在咖啡店的戶外區域作案,都是向當時沒有留意自己財物的人下手。

該咖啡店自去年以來,已經發生數次手提電腦搶劫案,店內的閉路電視也拍下去年搶劫案的經過。

