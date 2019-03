灣區週三早上降雨 週五再有風暴吹襲

【KTSF】

正式踏入春季,一股風暴週三吹襲灣區,國家氣象局預測,各城市早上會下雨。

受風暴影響,國家氣象局預測,各城市早上時段有雨,雨勢有時頗大,中午過後轉為驟雨及有機會出現雷暴,陣風風速可達每小時25英里,高山地區風速更強。

氣溫方面,各城市早上氣溫維持在華氏50至52度,日間的最高氣溫非常清涼,徘徊在華氐58至62度之間。

氣象局預測,風暴於週三晚離開灣區,受風暴外圍雨帶影響,晚上11時前,各城市仍然會出現零散的驟雨,風速開始緩和。

到了週四,灣區出現陽光,日間氣溫會稍微上升,最高有華氏58至64度。

再有一股風暴於週五吹襲,預計早上過後,灣區廣泛地區開始有雨,一直至晚上,期間有機會下大雨,氣溫會再次回降至只有華氏57至58度。

而本週末灣區會出現短暫的陽光,其餘時間大致多雲。

