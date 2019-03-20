灣區週三早上降雨 週五再有風暴吹襲

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正式踏入春季，一股風暴週三吹襲灣區，國家氣象局預測，各城市早上會下雨。

受風暴影響，國家氣象局預測，各城市早上時段有雨，雨勢有時頗大，中午過後轉為驟雨及有機會出現雷暴，陣風風速可達每小時25英里，高山地區風速更強。

氣溫方面，各城市早上氣溫維持在華氏50至52度，日間的最高氣溫非常清涼，徘徊在華氐58至62度之間。

氣象局預測，風暴於週三晚離開灣區，受風暴外圍雨帶影響，晚上11時前，各城市仍然會出現零散的驟雨，風速開始緩和。

到了週四，灣區出現陽光，日間氣溫會稍微上升，最高有華氏58至64度。

再有一股風暴於週五吹襲，預計早上過後，灣區廣泛地區開始有雨，一直至晚上，期間有機會下大雨，氣溫會再次回降至只有華氏57至58度。

而本週末灣區會出現短暫的陽光，其餘時間大致多雲。

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