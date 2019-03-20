網站評選灣區最佳公立高中 大多位於高價住宅區

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過灣區最佳私立高中，而最好的公立高中是哪些學校呢？根據Niche網站的排名，名列前茅的公立高中，大都位於高價住宅區。

Niche網站根據學校成績、家長和學生對學校的滿意程度，以及教師質素等方面，為加州的公立高中排名。

灣區排第一的是南灣Palo Alto的Gunn高中，這間高中在全州排第二。

Palo Alto高中在灣區排第二，全加州排第四。

位於東灣Orinda的Miramonte高中，在灣區排第三，第四名是南灣Saratoga高中，Los Altos高中排第五，Los Gatos高中排第六。

第七名是位於南灣的Lynbrook高中，東灣Moraga的Campolindo高中排第八，舊金山Lowell高中排第九，而北灣Larkspur的Redwood高中排第十。

查詢其他公立高中的排名，請點擊：https://www.niche.com/k12/search/best-public-high-schools/m/san-francisco-metro-area/

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