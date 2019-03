網站評選灣區最佳公立高中 大多位於高價住宅區

【KTSF 黃恩光報導】

本台日前報導過灣區最佳私立高中,而最好的公立高中是哪些學校呢?根據Niche網站的排名,名列前茅的公立高中,大都位於高價住宅區。

Niche網站根據學校成績、家長和學生對學校的滿意程度,以及教師質素等方面,為加州的公立高中排名。

灣區排第一的是南灣Palo Alto的Gunn高中,這間高中在全州排第二。

Palo Alto高中在灣區排第二,全加州排第四。

位於東灣Orinda的Miramonte高中,在灣區排第三,第四名是南灣Saratoga高中,Los Altos高中排第五,Los Gatos高中排第六。

第七名是位於南灣的Lynbrook高中,東灣Moraga的Campolindo高中排第八,舊金山Lowell高中排第九,而北灣Larkspur的Redwood高中排第十。

查詢其他公立高中的排名,請點擊:https://www.niche.com/k12/search/best-public-high-schools/m/san-francisco-metro-area/

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。