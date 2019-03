加州議員重提安全注射中心法案 反對者集會抗議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

最近有州議員再度提出安全注射中心提案,州眾議院的健康委員會週二就新提案舉行聆訊,由於有多名委員下午缺席,該提案未獲足夠票數通過,而一批反對人士也來到首府沙加緬度集會抗議。

反對人士重申,AB362提案最大問題是提供地方讓人注射之後,無規定進一步為濫藥者提供治療服務,跟州長布朗去年聲明否決的原因一樣。

反對提案者李少敏說:”這種注射中心,AB362提案不要求吸毒者進行戒毒,由他們自己意願,根本解決不了問題,反而助長他們繼續吸食,適得其反。”

反對提案者余天智說:”注射中心會吸引罪案和濫藥人士在社區活動。”

有份撰寫新提案的州眾議員Susan Eggman就認為,強逼那些進入注射中心的人戒毒,並非有效方案。

Eggman說:”我們視之為一種療程,幫人活多一日就是療程,如果有人濫藥過量去看急症,我們不會說,除非他應承戒毒才醫治他。”

有支持者都認為,過去的戒毒方案未能有效接觸並幫助有需要的濫藥者。

支持提案者David Kan說:”有證據證明,進入這類中心的人,有多三成機會肯接受戒毒療程,另外沒有證據顯示,注射中心會帶來罪案活動。”

AB362提案由州參議員威善高和Eggman共同提出,提案允許舊金山設立一個為期3年的安全注射中心試點計劃,希望能夠讓濫藥者在中心內獲得醫療衛生諮詢服務,避免在街頭用藥後失救而死。

去年類似提案在州參眾兩院獲通過,不過最後被時任州長布朗否決,舊金山市長布里德都曾推動類似提案。

假如提案獲得通過,將會是全國首批安全注射中心。

