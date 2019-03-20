加州議員重提安全注射中心法案 反對者集會抗議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

最近有州議員再度提出安全注射中心提案，州眾議院的健康委員會週二就新提案舉行聆訊，由於有多名委員下午缺席，該提案未獲足夠票數通過，而一批反對人士也來到首府沙加緬度集會抗議。

反對人士重申，AB362提案最大問題是提供地方讓人注射之後，無規定進一步為濫藥者提供治療服務，跟州長布朗去年聲明否決的原因一樣。

反對提案者李少敏說：”這種注射中心，AB362提案不要求吸毒者進行戒毒，由他們自己意願，根本解決不了問題，反而助長他們繼續吸食，適得其反。”

反對提案者余天智說：”注射中心會吸引罪案和濫藥人士在社區活動。”

有份撰寫新提案的州眾議員Susan Eggman就認為，強逼那些進入注射中心的人戒毒，並非有效方案。

Eggman說：”我們視之為一種療程，幫人活多一日就是療程，如果有人濫藥過量去看急症，我們不會說，除非他應承戒毒才醫治他。”

有支持者都認為，過去的戒毒方案未能有效接觸並幫助有需要的濫藥者。

支持提案者David Kan說：”有證據證明，進入這類中心的人，有多三成機會肯接受戒毒療程，另外沒有證據顯示，注射中心會帶來罪案活動。”

AB362提案由州參議員威善高和Eggman共同提出，提案允許舊金山設立一個為期3年的安全注射中心試點計劃，希望能夠讓濫藥者在中心內獲得醫療衛生諮詢服務，避免在街頭用藥後失救而死。

去年類似提案在州參眾兩院獲通過，不過最後被時任州長布朗否決，舊金山市長布里德都曾推動類似提案。

假如提案獲得通過，將會是全國首批安全注射中心。

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