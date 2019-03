【KTSF 馮政浩報導】

全日空航空公司(ANA)被航空顧問機構Skytrax選為2018年最清潔客機公司。

Sky-Trax的調查顯示,榮獲清潔大獎的全日空航空公司,是民航客機之中最清潔的,這個獎項被譽為是航空界的奧斯卡獎。

亞洲的航空公司在這次的調查名列前茅,囊括頭6名位置,第二和第三分別是台灣的長榮EVA和南韓的韓亞Asiana,而緊隨其後就是新加坡航空、日本航空(JAL)以及香港的國泰航空。

北美洲航機清潔評分,排名最高是加拿大航空,但已經是20名以外,而美國就並無任何航空公司入選最清潔的30間航空公司。

調查員指出,飛機最骯髒的位置,通常是用膳的餐桌。

