【i-CABLE】

英國經濟學人智庫公布年度全球生活開支排名,香港跟新加坡、巴黎並列榜首,其中香港排名更比去年連跳三級。

其餘排名十大的城市,主要來自歐美和亞洲,多個美國城市因為強美元,生活開支飆升。

研究比較了全球133個城市,超過160項商品和服務的價格,例如女士理髮一次,香港平均112美元,比起榜末榜尾委內瑞拉的加拉加斯,足足貴60多倍。

