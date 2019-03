【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃金州勇士位於舊金山Mission Bay的新主場館將於今年秋季啟用,場館開幕後,首個活動將會是音樂會。

金州勇士行政總裁Joseph Lacob說:”我們現在是娛樂公司,一間集體育運動及娛樂於一身的公司,希望娛樂活動與我們球隊成績一樣優秀,我們想在場館這裡舉辦世界級活動,而且要辦足數十年。”

金州勇士的Chase Center場館將於今年9月6日舉行,首場開幕活動,由重金屬樂隊Metallica及管弦樂團San Francisco Symphony合作舉辦音樂會,是雙方20年來首度合作。

Metallica歌迷會及大通銀行信用卡持有人,可於週二起優先購票,本週五3月22日,所有門票會在Chasecenter.com公開發售。

