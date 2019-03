德州石油化工廠大火傳濃煙 當局指空氣安全

【KTSF 江良慧報導】

德州休斯敦市郊一間石油化工廠週日發生火警,而且更從原來只有一個油缸起火,蔓延至8個油缸著火,大火目前仍在焚燒,雖然火場上空有濃密的黑煙,但當局指空氣安全,所有學校週二重開。

在休斯敦市郊上空,只看到黑煙密布。

事發於Intercontinental Terminals Company(ITC)的石油化工廠,發言人Alice Richardson說,大火在一夜之間加劇了。

石油化工廠的大火波及多個儲存石油、天然氣和其他化學物品的油缸。

Harris縣消防局發言人Laurie Christensen說:”難說要多久才會燒盡,而我們已盡力讓它冷卻,繼續用泡沫和所需的資源,大火會自行燒完,但我們不知道要多久。”

當局週二撤銷室內暫避令,學校和商店都重開,但有關注環境衛生的專家仍不放心。

環境健康服務局局長Winifred Hamilton說:”有時候當官員說,預期不會影響健康時我會擔心,他們是說急性即時的健康影響,可能仍能有一部分的影響。”

位於Deer Park的ITC石油化工廠週日開始起火,他們表示居民外出安全。

ITC高級副總裁David Wascome說:”我們繼續監察空氣質素,正和德州環委會和聯邦環保局合作,他們過去幾天派飛機穿越黑煙,空氣還在安全水平。”

ITC發放空氣檢測結果,顯示污染水平沒有超標。

Richardson說:”我們永不會弄錯來傷害環境,我們的環境是孩子的未來。”

不過有居民仍然擔心,感覺空氣很刺鼻,有點難以呼吸。

